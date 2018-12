Una lettrice: "Ho incontrato angeli senza ali in una corsia di ospedale"

- Premesso che il mio ricovero risale a settembre e solo ora esco completamente dalla mia malattia, ringrazio tutto il personale medico e soprattutto infermieristico (anche non specializzato) dell'ospedale Sant'Andrea della Spezia, reparto Medicina A, che, con professionalità, gentilezza ed una leggerezza domestica e materna, si prende ogni giorno cura di tanti malati, anche gravi, per vocazione e passione.



In un mondo di squali e pescecani, pronti a tutto per denaro e potere, scoprire queste realtà, a volte dimenticate, fa veramente allargare il cuore.



Un ringraziamento speciale al dottor Lorenzo Camellini, primario di gastroenterologia, per l'abnegazione, professionalità e umanità nell'adempimento delle sue mansioni.



Il mio caso è poi stato risolto all'ospedale San Raffaele di Milano, con apparecchiature molto più sofisticate e costose, grazie alla capacità del dottor Luca Aldrighetti e al preziosissimo dottor Luigi Beretta.



Grazie a tutti!



BARBARA GHIRONI