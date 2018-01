Una lettrice: "Grazie di cuore a tutto il personale di Ginecologia del Sant'Andrea"

- Mi chiamo Sarah e ho 31 anni.

Venerdì scorso mi sono ricoverata all’Ospedale Sant’Andrea perché dovevo sottopormi ad un intervento un po’ “ delicato “, in anestesia totale.

Vorrei ringraziare tutto il personale di Ginecologia, che nei miei giorni di ricovero, mi ha assistita.

Grazie con il cuore a tutti gli infermieri, medici e al Dottore che mi ha operata.

In tutta la mia permanenza ho apprezzato la loro altissima professionalità, ma anche la particolare sensibilità.

Non c’è stata una persona di loro, che non mi abbia fatto un sorriso e non si sia messa a disposizione per me, in qualunque momento.

Persino quando in sala operatoria mi dovevano somministrare l’anestesia, mi hanno trasmesso tanta serenità e persino allegria, con il loro modo di fare molto speciale.

In questi tempi di continui tagli alla sanità pubblica, ho incontrato delle persone Fantastiche, che ogni giorno vanno avanti a fare il proprio lavoro, con totale dedizione, passione e cercando di alleviare le sofferenze degli altri, anche con piccoli gesti.

Io ora sto benissimo e sicuramente non mi dimenticherò mai di loro.

Ancora Grazie!



Con affetto,