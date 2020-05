Una lettrice: "Grazie al personale del Pronto soccorso, di Malattie infettive e di Medicina interna"

- Desideriamo ringraziare i sanitari del Pronto Soccorso spezzino per aver prestato le prime cure a mia nonna Donata, dando prova di notevole efficienza e capacità di immediata diagnosi; la Dottoressa Stefania Artioli, direttore s.c. Malattie infettive, per la competenza, la professionalità, l’apprezzabile generosità; il Dottor Maurizio Setti, direttore s.c. Medicina interna 1, per la sapienza nella gestione della paziente e la disponibilità nel relazionarsi quotidianamente con i parenti.

Sinceri ringraziamenti al personale infermieristico e socio-sanitario dei tre reparti per la capacità e la dedizione dimostrate in un periodo di emergenza sanitaria senza precedenti.



La nipote Andrea e la figlia Jacqueline