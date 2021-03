Una lettrice: "Atc prensi a una modularità delle sanzioni: anche per l'omicidio ci sono attenuanti"

- Segnalo che forse nel Regolamento sanzionatorio di Atc dovrebbe essere prevista una gradualità delle sanzioni. Anche per l'omicidio esistono le attenuanti!

Essere sanzionata con un'ammenda da 60 euro per aver percorso la distanza tra due fermate con un biglietto, appartenente ad un carnet (il che fa di me un viaggiatore occasionale ma organizzato) ritimbrato per errore a causa di occhiali appananti da concomitanza con mascherina, mi ha molto amareggiata.



E pensare che non ho preso la macchina perché mi sembrava uno spreco, per andare a poche centinaia di metri da casa... avrei pagato 50 cent, sempre meno del costo del biglietto. E ovviamente becca e bastonata giacché lo scopo di prendere il bus era non arrivare tardi ad un appuntamento, cosa che trovo disdicevole, e ho aspettato u'ora! Ma questa è un'altra storia.



Daniela Angiolini