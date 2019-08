Una lettrice: "Acam interviene e ci ritroviamo senza acqua"

- Buonasera, sono una cittadina di Follo. Vi scrivo per mettervi a conoscenza della situazione irreale che stiamo vivendo in Via Europa nel 2019. Praticamente tutti i giorni interviene l'Acam a riparare una perdita d’acqua e tutti i giorni sistematicamente ci troviamo senz’acqua per almeno un’ora. Vi allego alcune foto per documentarvi la situazione.



LETTERA FIRMATA