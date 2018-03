Una giornata particolare a Fossamastra

- A volte si possono fare degli incontri davvero particolari. A Fossamastra è accaduto quando una giovane, oggi pomeriggio, non ha potuto fare a meno di notare una signora in compagnia del suo amico...asino.

La donna, presumibilmente straniera, ha notato l'interesse della ragazza e si è messa in posa per una foto. Ognuno poi ha proseguito per la propria strada e invece la viaggiatrice e l'asinello sono andati verso Lerici.

Il passaggio dell'animale non è passato inosservato, chi ha le finestre dell'ufficio che affacciano su Viale San Bartolomeo ha notato l'animale e la padrona.



Sulla groppa dell'animale c'erano un po' di bagagli quindi nulla vieta di pensare che la donna sia una turista che ha deciso di girare il mondo in maniera alternativa.