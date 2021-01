Una Oss: "Non ho potuto presenziare agli ultimi presidi, ma sono al fianco dei miei colleghi"

- Sono Mitaj Valbona, lavoro in Coopservice da quasi 18 anni. Scrivo queste righe perché mi sento in dovere: per due volte non mi sono presentata al presidio che hanno organizzato i sindacati Cgil, Cisl, Uil e Fials. Sono sempre stata al loro fianco e abbiamo fatto tante lotte come quella di quest'estate sotto un sole che picchiava fortissimo quando insieme ai colleghi siamo andati a Roma per parlare con la Paola Nugnes o quando, due mesi dopo, siamo di nuovo partiti sempre con i miei colleghi perché avevamo appuntamento con Sandra Zampa grazie a Raffaella Paita e il nostro intermediario Dina Nobili.



Sono molto dispiaciuta che per ben due volte non ci sono stata ma purtroppo un infortunio su lavoro mi sta mettendo in una dura prova, mi dispiace non essere stata vicino al mio sindacato e a Mirko Talamone.

Vorrei dire tutti i miei colleghi in questo momento difficile che sono e sarò sempre nelle loro battaglie e che ne usciremo solo se la nostra regione ci aiuterà.



Concludo con un ringraziamento a tutti i sindacati Cgil, Cisl, Uil e Fials, che sono sempre con noi.



Mitaj Valbona