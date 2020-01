Un tifoso: "Tutti vorremmo rivedere Volpi al Picco, ma per applaudirlo"

- Buonasera alla redazione,

desidero commentare ciò che è accaduto oggi (ieri, ndr) allo stadio Alberto Picco, non certo dal punto di vista tecnico, ma dal punto di vista coreografico. Si è assistito ad una contestazione da parte di alcuni tifosi della curva ferrovia, e dico di alcuni in quanto io stesso che con moltissimi amici la frequentiamo abitualmente, indegna ed irrispettosa nei confronti della Società ed in particolare nei confronti del Patron Volpi che tutti desideriamo rivedere allo stadio ma per applaudito e non contestarlo.

Abbassare i toni direi sia doveroso, non dimentichiamoci il passato.

I numerosissimi fischi indirizzati ai "pochi" tifosi contestatori sono stati un grande esempio di solidarietà sia alla squadra che a tutti coloro che vi lavorano intorno ad iniziare dalla dirigenza.

Certo chi lavora può fare errori e sicuramente ne sono stato fatti, ma ciò non deve pregiudicare l'affidabilità di chi fino ad oggi si è adoperato x garantire uno spettacolo decoroso, investendo suo giovani senza spese folli, vedasi Cremonese ed Empoli.

Grazie a tutti"



Massimo Pegazzano