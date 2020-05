Un paziente del San Bartolomeo: "Grazie a tutti gli operatori sanitari"

- Sono un paziente al tempo del coronavirus e sono tuttora ricoverato in cardiologia dell'ospedale San Bartolomeo di Sarzana in riabilitazione dopo aver subito un intervento importante al cuore con l'innesto di quattro by pass. Dopo essermi operato a Rapallo, ospedale efficientissimo e perla della Regione, sono stato trasferito qui a Sarzana, ebbene voglio ringraziare tutti, mi trovo in un reparto gestito benissimo, dove vi esercitano a partire dal primario, medici e infermieri di grande professionalità e competenza. Non per ultimi voglio ringraziare con "il cuore in mano" gli operatori socio sanitari della ditta, uomini e donne straordinarie, conoscevo già in parte questa mansione per via che mio figlio Vincenzo è appunto un Oss della ditta che lavora al Sant'Andrea di Spezia e che purtroppo per il rischio contagio non ho ancora avuto occasione di rivederlo. Ebbene questi operatori hanno fatto di tutto per farci sentire il meno possibile la mancanza dei nostri cari, le amiche e colleghe di mio figlio, grandi persone, stanno vicino ai pazienti, accudendoli, curandoli fino al minimo dettaglio. L'Oss è una mansione importantissima per tutta la nostra comunità. Come si può immaginare di pensare che questa figura sia ancora esternalizzata? Queste persone hanno dimostrato di meritare ampiamente di poter indossare la divisa firmata Asl 5. Tutti sappiamo bene che se il Ministro Speranza, il governatore Toti e Alisa vogliono, si può fare. Il mio augurio è quello che al più presto questi Oss della Coopservice vengano assorbiti all'interno della sanità pubblica.



Grazie ancora a tutti. E grazie di avermi fatto sentire uno di voi.



FRANCESCO MURATORE