Un lettore da Pegazzano: "Da mesi non abbiamo più i giochi per i bambini"

- Salve,



Vorrei cortesemente sottoporre alla attenzione della vostra redazione la condizione attuale dei giochi per bambini presente nello spazio sottostante le piazzette di via Baracchini e nella zona del Colombaio a Pegazzano.



Da diversi mesi gli stessi sono recintati e non accessibili in attesa di qualche lavorazione, i genitori che scendono e passeggiano lungo la pista ciclabile che attraversa la zona purtroppo devono combattere con la delusione e a volte i pianti dei loro figli che vedono i giochi ma non possono usufruirne. La situazione è decisamente imbarazzante e non si capisce come mai non ancora risolta.



Chiedo al presidente del Consiglio Comunale Giulio Guerri, una volta assiduo frequentatore dei vostri spazi on line per urlare sempre nuove problematiche locali, come mai dopo il suo insediamento il suo profilo pubblico sia scomparso.

Chiedi altresì al sindaco di far sì che gli spazi possano tornare a dare felicità a bambini della zona e non sensazione di degrado ed indifferenza.



Un abitante del quartiere