Un lettore da Monterosso: "Ristoranti noncuranti del distanziamento. E i controlli?"

- Sono giorni che durante l'arco della giornata si sentono partire le ambulanze a sirene spiegate, e anche a Monterosso noi comuni cittadini, in casa con i figli costretti alla didattica a distanza, con il coprifuoco alle 22, rimaniamo lì con il fiato sospeso, e la mente corre veloce, la preoccupazione è tanta.

Poi ti affacci alla finestra e di venerdì sera verso le 24 in piazza trovi decine di ragazzini non curanti senza mascherina, ma quello che più ti meraviglia è dove sono le famiglie? dove sono le autorità?

Ma la risposta ti arriva facile la domenica, quando alle 12.57 dal Comune arriva il comunicato 12 nuovi casi positivi in paese.

E tu pensi ora finalmente qualcuno alzerà la guardia, quelli famosi controlli che nessuno ha fatto per tutta la stagione.

Ristoranti noncuranti del distanziamento di 1 metro a tavolo, massimo 4 persone per tavolo...

E la risposta ti si palesa davanti agli occhi alle 14 ristorante vista mare dove tutti vedono e nessuno dice niente.

Mettere a rischio la salute di tutti perché?

Non fare controlli perché?

Ora lo troviamo un pericolo per la comunità, e non capiamo la noncuranza delle autorità.

Un paese che ha speso centinaia di euro per la videosorveglianza e dove il prepotente non curante ha sempre ragione.



Lettera firmata