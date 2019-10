Un lettore a Enel: "Quella cabina è uno scandalo, in duecento hanno firmato petizione"

- Buongiorno volevo rispondere, visto che sono stato citato nella risposta da parte di Enel a riguardo il posizionamento della nuova cabina nel comune di Follo (QUI(



Già il fatto che non so da chi, personalmente, ho avuto risposta visto che si firma Enel e io non mi sono firmato Comune di Follo, quindi questo dimostra il rapporto con i cittadini da parte di questa azienda.

Secondo, che trovo alquanto poco gradevole quando si dice ‘’che la decisione è stata concordata con L'amministrazione comunale, la società, e il costruttore ‘’senza palare di cittadino o consumatore. Complimenti. Io penso, e anche i 200 cittadini che hanno firmato una petizione, che questa cabina sia uno scandalo, e vedere scritto che avete avuto autorizzazioni necessarie anche paesaggistiche mi fa rabbrividire. Comunque andremo fino in fondo, noi 200 cittadini per ora è il mio avvocato che ci rappresenterà e se ci siamo sbagliati e avranno ragione le aziende che avete citato ci berremo sopra. E ricominceremo di nuovo.

Concludo chiedendo a Enel, visto che non si firma nessuno, di portare ogni suo dirigente e responsabile a vedere lo schifo e a chiedere loro se la vorrebbero davanti a casa. Vedremo poi se veramente sono state rispettate le distanze su via Colombo o via Brigate partigiane. E poi non è un problema nostro se non è mai stato recintato da parte vostra e utilizzato come parcheggio per oltre 20 anni.



Cordiali Saluti

Tiziano Vergassola