Un lettore: "Viabilità ottusa fonte di disagi continui per i residenti del centro"

- Buongiorno,

mi riallaccio alla protesta del cittadino che lamenta confusione all'uscita della scuola in via Montepertico (leggi qui) il signore ha probabilmente ragione per quei dieci minuti di confusione che si creano al momento dell'uscita dei ragazzi e quindi fa bene a segnalare e a suggerire proposte atte a migliorare la vita di noi cittadini a quei "soloni" che gestiscono la viabilità.



Però vorrei rimarcare: cosa dovremmo dire noi poveri cittadini del centro (sto parlando delle zone comprese tra Via Garibaldi-Via Roma-Via Napoli), che ci troviamo costretti a convivere, nonostante le proteste di anni di lettere a tutte le amministrazioni precedenti e attuali, con una ottusa ed inquinante viabilità?



Oltre al disagio del mercatino del venerdì che costringe i residenti per ben due sere a parcheggiare a centinaia di metri di distanza dalle proprie abitazioni (al giovedì sera e al venerdì sera i parcheggi sono liberi non prima delle 21-22 per le pulizie), la viabilità è concepita in un modo assurdo nel senso che queste strade non sono percorse solo dai residenti e da chi cerca i rari parcheggi per recarsi in centro, ma soprattutto da chi transita per uscirne in direzione galleria Spallanzani o verso viale Amendola. I controviali di Via Garibaldi sono usati come vie di uscita e di manovra e per giunta i parcheggi ad ivi correlati riservati ai residenti non sono controllati dagli ausiliari bensì dalla Polizia municipale (mai visto in tal senso un controllo delle targhe).



Di notte i turisti, consigliati dai proprietari di case-vacanze, parcheggiano tranquillamente nelle zone riservate sicuri della propria immunità.



Una segnalazione sulla pericolositè di un posizionamento delle campane della raccolta differenziata presso la Municipale non è stata neanche presa in considerazione (angolo controviale Via Garibaldi e Via Roma).



Auguro al cittadino di Via Montepertico un'attenzione da parte delle autorità preposte maggiore di quella che fino ad adesso hanno concesso ai problemi delle zone che ho citato.



SABINO PARZIALE