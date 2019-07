- Buongiorno, sono arrivate le nuove postazioni per il conferimento dei rifiuti che sostituiranno il porta a porta almeno in centro.

Segnalo che la solita sciatteria spezzina nel fare le cose li ha visti comparire in via Crispi proprio in corrispondenza dell'attraversamento pedonale, quando sarebbe bastato spostarli di pochi metri per evitare l'inconveniente.



LETTERA FIRMATA