Un lettore: "Vaccini, Asl5 deve dare risposte in tempi ragionevoli"

- Buongiorno, vi scrivo in merito alla prevenzione vaccinale prevista dall' ASL 5.

In data 7/9/20 ricevo dall' ASL5 la comunicazione della possibilità gratuita contro Herpes Zoster , dal 15 settembre sono a chiamare il numero indicato nella lettera e sento una voce registrata che mi chiede di lasciare numero di telefono e tipo di vaccinazione. Lascio i dati richiesti ed aspetto qualche giorno, richiamo ancora e rilascio ancora i miei dati. Oggi riprovo per l'ennesima volta e risento il solito messaggio, questa volta ritengo doveroso segnalare questo disservizio nell'interessi di tutti gli ultra sessantacinquenni che devono fare i vaccini , anche antinfluenzali, e che si sentono presi in giro dall'azienda sanitaria spezzina. Possibile che il Dirigente del servizio e la direzione sanitaria non siano a conoscenza del problema? possibile che nessuno dopo un mese non richiami chi ha lasciato i dati? L'ASL deve dare un servizio in tempi ragionevoli e dare le risposte necessarie in tempi brevi a chi si rivolge al servizio sanitario anche su sollecitazione dello stesso. Spero che tutti coloro che hanno bisogno della vaccinazione ed abbiano lasciato i loro dati in segreteria telefonica siano richiamati entro breve.

In questo momento bisogna risolvere i problemi, spero che il Dirigente del Servizio Igiene e Sanità pubblica se ne faccia carico.





Giuseppe Baviera