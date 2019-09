Un lettore: "Tunnel di Valdellora, servono più telecamere"

- Cara redazione,

Ad ottobre 2017 i consiglieri comunali Luigi De Luca e Marco Frascatore, del gruppo La Spezia Vince avevano indirizzato un interpellanza all amministrazione comunale denunciando che il sottopasso pedonale che porta da Via Mario Asso a Valdellora presenta un problema relativo alla sicurezza cittadina rappresentato dalla presenza costante in specialmodo nelle ore serali e notturne di persone dedite alla tossicodipendenza. Tale tunnel è adiacente all'ospedale e proprio nelle immediate vicinanze del pronto soccorso per cui la zona ha una frequentazione molto grande. L'imboccatura dello stesso fino all'immissione della principale arteria di Via Vittorio Veneto è luogo di parcheggio per chiunque come per coloro che prestano servizio in ospedale e non solo. L'assessore competente, ha fatto installare una sola telecamera all'entrata del tunnel lato Valdellora ( Via Valdellora ) ma è una fototrappola ( cioè riprende solo le persone che abbandonano i rifiuti ( e se entrano da Via Mario Asso e abbandonano i rifiuti chi denunciamo ?)

L' interpellanza chiedeva di installare tre telecamere : una all' ingresso in via Volta , una all' interno del tunnel e all'esterno verso via Mario Asso.



LETTERA FIRMATA