Un lettore: "Soste vietate e mezzi in doppia fila alla rotonda di Piazza Saint Bon"

- Che le soste selvagge nella nostra città siano una brutta abitudine è risaputo ma quello che succede tutte le mattine in orario 7.30 / 8.30 nella rotatoria di p.zza Saint Bon oltre ad essere abitudinario diventa anche pericoloso per la viabilità molto intensa in quell'arteria e in quella fascia oraria.Ultimamente oltre alle quattro / cinque auto in sosta vietata si incominciano a vedere addirittura mezzi in seconda fila....evidente segnale che non intervenendo mai nessuna autorità preposta l'automobilista incivile ne approfitta tranquillamente. Abituiamoci dunque a breve a vedere in una zona destinata, come la rotatoria,esclusivamente al traffico veicolare mezzi non solo in sosta vietata ma anche comodamente in doppia fila ....