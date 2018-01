Un lettore: `Sosta selvaggia a Fossitermi, bisogna intervenire`

La preoccupazione di un residente.

- Gentile Redazione,

vi scrivo riguarda alla situazione di sosta selvaggia che quotidianamente siamo costretti a vivere a Fossitermi in via del Sempione. Nonostante ripetute chiamate alla Polizia Municipale, la situazione permane la stessa ed è molto raro che multe vengano elevate ai trasgressori.

Come si può notare lo spazio di passaggio tra auto e furgoni parcheggiati è veramente esiguo, e in caso di emergenza un’ ambulanza o un camion dei Vigili del Fuoco sarebbero impossibilitati a passare.

Questa situazione è costante nelle ore notturne e spesso si verifica anche durante il giorno. Più volte è capitato di non poter entrare in Via del Sempione a causa di auto parcheggiate in maniera assurda.

Inoltre un furgone e una macchina di quelli presi in fotografia, sono tranquillamente parcheggiati su un marciapiede, obbligando i pedoni a passare sulla carreggiata e, in caso di pioggia, a guadare una grossa pozzanghera che si forma in quel punto.

Nella speranza che possiate dare voce a questa situazione.