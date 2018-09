Un lettore: "Servono regole chiare per pullman turistici e i loro passeggeri"

- Buonasera vorrei raccontarvi quello che mi è capitato ieri mattina. Mentre guidavo in direzione Porto Venere, giunto all'altezza dell'incrocio di viale Fieschi con viale Amendola (appena passato il semaforo) incontravo una comitiva di turisti che appena scesi da un autobus da gita attraversavano lo stesso viale Fieschi al di fuori delle strisce pedonali e per di più con il semaforo rosso (per i pedoni)bloccando il flusso automobilistico.

Suonavo il clacson per fargli notare quello che stavano facendo ma venivo apostrofato dal "capogita" on un bel "vaffa..". Sarebbe opportuno mettere delle regole per i turisti e per i pulmann che li trasportano, al mio ritorno ne ho trovato infatti un altro turistico fermo nello stallo di fermata bus davanti all'ospedale militare (quindi fermata ATC) intento a "scaricare" altre persone. Sarebbe opportuno fissare delle regole per i pulmann e per i turisti stessi e fare si che vengano rispettate.



M.G.