Un lettore: "Sarzana, splendido spettacolo. Ma nessun distanziamento"

- Ieri sera, sabato 28 giugno, in Piazza Matteotti a Sarzana è stato organizzato uno splendido spettacolo.

Peccato, però, che il pubblico non era minimamente distanziato: peggio dei famigerati Navigli milanesi.

Mi e vi domando: che senso hanno le regole che imponiamo ai ristoratori, ai commercianti in genere con barriere di plexiglas e drastica riduzione di tavoli, con conseguenze economiche che capirebbe anche un bambino della scuola primaria, quando sono le istituzioni a non rispettarle?

Tutto qua. Buon post lockdown e che il futuro sia roseo.



Lettera firmata