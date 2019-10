- Scrivo per portare a conoscenza che per la seconda volta nel giro di cinque giorni il fatto che la località Sant'Anna alla Foce è senza acqua per la rottura di un tubo che è situato all'incirca dove si era rotto la settimana scorsa. Sono anni che il tubo in quel luogo si rompe 5/6 volte all'anno e noi rimaniamo senza acqua per svariate ore, e poi quando arriva è piena di fango. Siccome noi cittadini paghiamo un canone e oltretutto molto caro pretendiamo che la società Acam o Iren che sia invece di rattoppare i tubi che dopo 15/20 giorni si rompono di nuovo e nello stesso punto cambi i tubi così per qualche anno stiamo tranquilli.



Lettera firmata



(foto di repertorio)