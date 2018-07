Un lettore: "Sagre? Dovrebbero proporre tipicità. E ci sono regole da rispettare"

- Buonasera,

sono un operatore del settore gestisco un rist/pizza in centro. Sono completamente d'accordo che le sagre da chiunque siano organizzate debbano rispettare dei canoni.

Primo:la durata non dovrebbe essere superiore ai 10gg

Secondo: dovrebbero proporre prodotti del territorio per valorizzarli

Terzo: la cucina dove si preparano gli alimenti e tutto il contesto dovrebbe essere a norme e seguire le regole hccp, il personale dovrebbe essere a regole con tutte le norme del codice del lavoro.

Quarto: gli utili provenienti dalle sagre non dovrebbero andare in tasca a pochi ma andare a riqualificare la zona oppure a finanziare società di volantariato o senza scopo di lucro.