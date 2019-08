Un lettore: "Ripa, immondizia lungo le aree non cantierate"

- Spettabile Redazione,

sono a segnalare la condizione di tutta la tratta della strada provinciale della Ripa ed in particolare delle aree non soggette alle lavorazioni di cantiere. Non è possibile vedere questo scempio di immondizia a bordo strada così come non penso sia infattibile che un operaio della provincia (o chi per essa) possa provvederne alla raccolta.



LETTERA FIRMATA