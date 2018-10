Un lettore: "Quel ponte di Via Saragat..."

- Buongiorno, volevo segnalarvi le pessime condizioni di un ponte situato esattamente in via Saragat a Ponzano (Santo Stefano) e di un fatto accaduto davanti si miei occhi dove un camion mentre percorreva la suddetta via ha urtato un ferro sporgente dal ponte facendo destare in me delle preoccupazioni.

Non so di chi sia la pertinenza quel tratto stradale ma vi ho pensato nel segnalarvi quanto accertato in quanto è un tratto di strada dove circolano tanti camion.