Un lettore: "Quanti disagi al Molinello"

- Ma il quartiere del Molinello non fa parte del Comune di Vezzano Ligure? Nella zona, fa da padrona, una strada sconnessa con serie buche, che mette in pericolo sia i pedoni, che i motorizzati , che devono fare ginkane pericolose. Inoltre in caso di pioggia è facile per un pedone, che si accinge ad andare in chiesa per la messa, fare una doccia fuori tempo incrociando delle auto. La chiesa è anche il punto di incontro della Comunità dei Prati e di tutti i nostri ragazzi delle scuole, che devono seguire la dottrina, per la Comunione, Cresima, catechismo ecc. e percorrendo tale strada non sono certo tranquilli. Inoltre la zona è soggetta a continue maleodoranti fuoriuscite di carburante, causate dalla vicina stazione di “deposito”, che mette in serio disaggio gli abitanti, i quali più volte hanno fatto ricorso ai Vigili del Fuoco, oltre che per l’odore insopportabile, anche per la salute. E’ necessario che l’amministrazione vezzanese, prenda in carico, senza indugio, una riqualificazione adeguata della zona del Molinello per il bene dei suoi amministrati.



Mario Bonelli