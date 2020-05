Un lettore: "Perché non si rende obbligatorio l'uso delle mascherine?"

- Da comune cittadino ligure, mi viene da chiedere se sia davvero così difficile rendere obbligatorio l’uso delle mascherine. Né dal presidente del Consiglio Conte con i suoi innumerevoli Dpcm, né tanto meno dal presidente della Regione Liguria Toti ho mai sentito dire che le mascherine devono essere obbligatoriamente indossate. Mi spiego meglio. Ci si limita a dire che le mascherine vanno indossate quando si entra in un locale pubblico, quando si è a contatto col pubblico, dal parrucchiere, dall’estetista, quando entri al ristorante e adesso anche per andare al mare ecc.

Io credo che la mascherina quando si esce di casa a piedi per qualsiasi motivazione debba essere sempre indossata e non capisco perché si continua a specificare quando indossarla. Piuttosto bisognerebbe specificare solo quando e chi è esentato dall’indossarla, ed un plauso bisognerebbe farlo al sindaco di Genova Marco Bucci che con una ordinanza ha stabilito che la mascherina resta obbligatoria sempre.

Scrivo questo perché vedo in giro tante persone senza mascherina e non gli si può dire niente perché l’uso non è obbligatorio. Sono state distribuite gratuitamente dalla regione Liguria le mascherine chirurgiche che servono per proteggere gli altri da me, ma se gli altri non le indossano a me chi mi protegge?



VINCENZO