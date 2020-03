- Buongiorno,

sicuramente è un dettaglio in questo momento poco rilevante ma, nell'elogiare comunque l'operato dei dipendenti delle banche, vorrei domandare se non è il caso di eliminare le commissioni sui prelievi da altre banche per questo periodo in quanto è fuori dubbio che è oggettivamente impossibile potersi recare nel proprio circuito bancario per prelevare.



LETTERA FIRMATA