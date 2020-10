Un lettore: "Parco della Maggiolina in stato di abbandono. Ed è in pessima compagnia..."

- Buongiorno,

il "Parco della Maggiolina", sarà che da piccoli è tutto più bello, me lo ricordo come un bel posto dove passare la domenica pomeriggio. A distanza di anni ho deciso di recarmici per nostalgia.. e quello che ho trovato non è lontanamente il posto che frequentavo.

Rami caduti lasciati seccare ammucchiati, pavimentazione mancante e fatiscente oltre che fortemente pericolosa, rovi che sommergono le siepi e che sporgono sui viottoli, siepi a loro volta lasciate crescere disordinate, viottoli privi di ghiaia e pieni di foglie non raccolte, pannelli informativi mancanti, ed infine ceppi di alberi a far bella mostra di sé (esattamente come nel parco adiacente) invece che sostituiti da altre essenze arboree come fatto nella adiacente piazzetta Luigi Agretti dalla passata amministrazione.

Un senso di degrado ed abbandono intollerabile in un parco cittadino centrale e così frequentato. Mi chiedo come sia possibile che un parco così importante, uno dei pochi della nostra città, sia potuto arrivare ad una tale condizione.



Allargando il mio pensiero penso alla condizione di Viale Fieschi e Viale Amendola dove ugualmente ci sono ceppi di albero disseminati lungo la strada e siepi alle quali mancano "dei pezzi", penso a Viale Italia altezza nautico e Piazza caduti per la libertà, e capisco l'enorme differenza che ci separa da altre città del nord Italia nella cura della città. Per un Parco che si intende riqualificare (Rimembranza) l'impressione è che ci siano decine di aree lasciate a se stesse.



Confido che la maggioranza, o le opposizioni, raccolgano questo messaggio.



Cordiali saluti



Un cittadino