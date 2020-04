Un lettore: "Over 60 a casa? Conte ci pensi bene"

- Ultrasessantenni a casa dal 4 maggio: secondo indiscrezioni sarebbe questo uno dei provvedimenti sulle riaperture.

Il controsenso è che fino ad oggi non ce l'hanno vietato e poi dal 4 maggio sì.

Io sto andando la notte a lavorare e rischio di potermi contagiare e invece dal 4 maggio non dovrei più andarci per tutelare me e gli altri.

Chi ultrasessantenne ha un'attività che fa chiude?

I dottori,gli infermieri,gli avvocati,i giudici,gli operai e tutti gli altri lavoratori over 60 come fanno a sopravvivere.

I nonni,come me,che hanno una nipotina e una figlia in altra regione devono continuare a non poterli abbracciare e a non vederli di persona?

Che logica è questa?



Caro Presidente Conte ci pensi bene, capisco che ci voglia gradualità per riaprire, è giustissimo,ma non credo che si possa vietare a chi pur sessantenne ha ancora salute e forza per continuare a lavorare e a vivere.

Altrimenti spediteci una pillola e ci togliamo di torno!



LETTERA FIRMATA