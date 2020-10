Un lettore: "Non posso credere che Salva Ferrer creda così poco nel progetto Spezia..."

- In riferimento alla notizia di un interessamento della Sampdoria per salva Ferrer voglio credere che lo Spezia non lasci spazio a nessuna trattativa e chiuda immediatamente ogni discorso, almeno per quest’anno. La prossima stagione si vedrà se proprio il giocatore vorrà andare via e sarà proprio convinto di voler giocare in una squadra diversa dallo Spezia. Ma poi la Sampdoria che probabilmente giocherà per salvarsi... ma proprio non lo capisco. Con lo Spezia avrebbe tutta una stagione per affermarsi e magari ricevere offerte da squadre anche più forti. Non posso credere che Salva Ferrer creda così poco nel progetto Spezia...



Forza Spezia

Marcello Ravani