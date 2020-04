- Buon giorno, leggo che dal 4 maggio sarà possibile andare a fare acquisti fuori dal comune di residenza. Benissimo, ma io abito a Deiva Marina, e siamo contigui alla provincia di Genova. Noi di Deiva andiamo a comprare a Sestri Levante e a Chiavari in tempi normali. E’ fortemente sconveniente venire alla Spezia o Sarzana. Non sarebbe giusto non potessi andare a comprare in provincia di Genova.



LETTERA FIRMATA