Un lettore: "Motta? Applaudito da simpatizzanti politici, non lascerà il segno nella musica"

- Sul concerto di Motta

Purtroppo da diversi anni girano per le piazze numerosi soggetti che si spacciano per cantanti e vengono applauditi solo perché manifestano simpatie politiche in linea con quelle del pubblico presente. In realtà la stragrande maggioranza delle loro canzoni valgono poco o nulla sia nel testo che musicalmente; di certo non lasceranno il segno nella storia musicale e non saranno ricordati già nell’immediato futuro.



LETTERA FIRMATA