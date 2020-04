Un lettore: "Molta gente in giro senza mascherine, perché non obbligare a indossarle?"

- Buon pomeriggio,

sono un abitante di Fabiano Basso. Questo pomeriggio ho consegnato la spesa a mia mamma. Essendo vicina a casa mia ho fatto il percorso a piedi.

Vi posso confermare parecchia gente in giro. Maggior parte senza mascherine.

Se questa è la premessa per la Fase 2 chiedo maggior controllo. Se io metto la mascherina difendo il prossimo. Se il prossimo non mette la mascherina mi mette seriamente in pericolo.

Perché non obbligare a portare la mascherina come si fa in Toscana? Siamo più immuni?



Grazie,



LETTERA FIRMATA