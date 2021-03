Un lettore: "Mia madre ha quasi 89 anni e non è ancora stata contattata da Asl per il vaccino"

- Buongiorno,

vorrei comunicare il mio sconforto per quanto riguarda mia madre di 88, quasi 89 anni e il fatto, ad oggi, di non essere ancora stata contattata per avere l'appuntamento per il vaccino anti Covid.

Quanti anziani ci sono alla Spezia oltre gli 80 anni? Così tanti da non riuscire a seguire un programma di vaccinazione?

E' ormai più di un mese da quando abbiamo messo la lettera nella scatola presente presso l'entrata dell'ospedale... Ma mi domando, quando è stata raccolta questa scatola?

Le prenotazioni presso le farmacie danno tempi oltre giugno. Il presidente della Regione Toti ha indicato come un 10% le prenotazioni a giugno. E cosa intende fare per cercare di riportare questi numeri a regime visto che aveva dato come termine massimo maggio?

Come al solito siamo in balia degli eventi. M questo è un evento mortale.



Grazie,



Johnny S.