Un lettore: "Lerici e i non residenti che ci abitano. Le ordinanze sono legittime?"

- Ai Signori

Dott. Giovanni Toti, Presidente della Regione Liguria;

Dott. Antonio Lucio Garufi, Prefetto di La Spezia;

E c.p.c. Al Sindaco di Lerici



Buongiorno,

Mi scuso per il disturbo, ma non avendo ottenuto risposta dal Sindaco di Lerici mi permetto di chiedere a Voi cosa ne pensiate della legittimità e del merito degli articoli n. 13 e n. 8 delle ordinanze richiamate in oggetto in quanto, secondo me, sono discriminanti nei confronti di chi abita legittimamente nel comune di Lerici senza esservi residente . Infatti viene disposta la quarantena solo per i non residenti ancorché legittimamente presenti nel Comune da prima dell’entrata in vigore delle limitazioni dovute all’emergenza Corona-virus



Per comodità riporto gli articoli di cui sopra:



Art 13 ordinanza n. 89 del 4/5/2020

“chiunque, a prescindere dalla data di arrivo, abiti sul territorio del Comune di Lerici senza essere residente, sia in abitazione di proprietà, sia come ospite, a qualsiasi titolo, di familiari o di terzi, di comunicare la propria presenza indicando il giorno di arrivo e il giorno di uscita e di rientro in caso di spostamento fuori provincia, comunicando le generalità e il contatto telefonico al Comune di Lerici alla mail sonoalerici@gmail.com o in caso di indisponibilità di indirizzo mail al numero telefonico 0187960301 e porsi in quarantena fiduciaria per almeno 14 giorni”



Art. 8 ordinanza n. 97 del 18/5/2020



“chiunque, a prescindere dalla data di arrivo, abiti sul territorio del Comune di Lerici senza essere residente in Liguria e non abbia già a ciò provveduto a norma delle precedenti ordinanze, sia in abitazione di proprietà, sia come ospite, a qualsiasi titolo, di familiari o di terzi, di comunicare la propria presenza indicando il giorno di arrivo e il giorno di uscita e di rientro in caso di spostamento fuori regione, comunicando le generalità e il contatto telefonico al Comune di Lerici alla mail sonoalerici@gmail.com o in caso di indisponibilità di indirizzo mail al numero telefonico 0187960301 e porsi in quarantena fiduciaria per almeno 14 giorni”



Lettera firmata