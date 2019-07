- Due gocce d'acqua ed ecco cosa succede lungo la Napoleonica a Marola, nonostante le ripetute richieste di intervento, avanzate anche nei mesi scorsi.

Stessi inconvenienti anche all'altezza delle scuole di Cadimare e in paese.

Raffiche di scirocco stressano gli ormeggi, ma importante è non far fare la barriera galleggiante, perché richiesta da persone normali non blasonate.



Grazie al Comune che non ha fatto nulla perché suggerito e richiesto dai cittadini.



Lettera firmata