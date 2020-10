Un lettore: "La Compagnia lavoratori portuali ricordava Corradetti ogni Primo maggio"

- Buongiorno,

ho letto il prezioso articolo in memoria di Ciro Corradetti (qui). Allego due foto del piccolo monumento in mattoni, della targa commemorativa e del giardino (oggi incolto), che si trovano all'interno del porto mercantile della Spezia, sito a fianco della chiesa della Stella Maris. Lo fecero costruire i Soci (oggi diremmo azionisti) della locale Compagnia Lavoratori Portuali, unici a ricordarlo.

Ogni Primo Maggio, Festa del Lavoro, dalla sede della CLP in Piazza Paita partiva una processione laica che si snodava per la città e veniva posta una corona di alloro al monumento tirato a lucido. Alla cerimonia erano invitati sindaci e sindacalisti che di norma declinavano. Nei quasi 80 anni della Sua vita (1929/2007) la CLP gesti la manodopera del lavoro portuale, evitando frammentazione e deregulation.

Alla cerimonia del Primo Maggio partecipava una nipote giunta appositamente da Roma. Nella sede di Piazza Paita vi era anche un quadro di Corradetti, non so che fine abbia fatto. Magari è ancora lì.



Ringrazio per la cortese attenzione,



PIERO FERRARI