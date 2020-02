- Gentile redazione di CDS,

nei giorni scorsi mi sono trovato a dover prendere l'ascensore per il Castello San Giorgio e in due occasioni ho dovuto desistere dal mio intento o quanto meno attendere la "corsa" successiva perché alcuni giovani concittadini avevano deciso di caricare le proprie biciclette a bordo dell'ascensore.

I cartelli che si trovano nelle vicinanze dell'ascensore e le telecamere evidentemente non sono sufficienti per far rispettare le regole. Ma a cosa servono le norme se nessuno controlla che vengano osservate?



Lettera firmata