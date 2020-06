Un lettore: "In Via XXVII marzo marciapiedi invasi dall'erba, impossibile utilizzarli"

- Spettabile redazione,



sono a scrivere queste poche righe per segnalarVi la situazione di grave abbandono di cui è vittima - anche quest’anno - via XXVII Marzo, con la speranza che la diffusione sui media locali di questa esposizione e delle relative immagini che allego, siano l’occasione per ottenere riscontro da parte dell’amministrazione comunale in tempi brevissimi.



Difatti i marciapiedi della suddetta via per lunghi tratti sono inutilizzabili da pedoni, passeggini e carrozzine in quanto l’utilizzo degli stessi è precluso dalla vegetazione che cresce spontanea sia a terra, sia sui muri in sasso che costeggiano prevalentemente uno dei due lati della via, mentre rami, rovi e sterpaglie di ogni tipo invadono da entrambi i lati della strada e ad altezza busto e viso, lo spazio che dovrebbe essere destinato al passaggio delle persone rappresentando quindi, in diversi punti, un reale pericolo.



Nel segnalare anche transenne in metallo abbandonate da anni che delimitano forse un cantiere - abbandonato anch’esso - presso le mura del castello San Giorgio, con altri residenti della zona ci chiediamo quale sia la motivazione per la quale, per il secondo anno di fila, dobbiamo ricorrere alla stampa per ottenere un servizio - quello di pulizia delle strade - che dovrebbe essere programmato e garantito dall’amministrazione con lo scopo di prevenire proprio le situazioni di degrado come quella attuale.



Infine si fa presente che castello San Giorgio, via XXVII Marzo e le scalinate storiche che la circondano e attraversano, fanno parte di uno degli itinerari turistici più frequentati della città e che, non appena i visitatori torneranno ad "invadere" la nostra Spezia, non potranno essere accolti, come l’anno passato, dal degrado più totale che oramai, purtroppo, contraddistingue questa parte di città.



LETTERA FIRMATA