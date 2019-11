Un lettore: "Il sindaco Peracchini si scusi con Napoli e con i napoletani"

- Ho letto l'articolo in cui si riporta che il sindaco Peracchini in una conferenza stampa sulla situazione rifiuti, insieme ad altre autorità, per lodare il lavoro della sua giunta si è espresso in maniera gravemente offensiva nei confronti di Napoli e dei suoi cittadini (leggi qui).

Questo è un atteggiamento razzista adoperato sistematicamente dal centrodestra in Italia.

Se a Napoli, Roma, Torino, Milano, Bari, La Spezia e qualsiasi altra città, ci sono persone che si comportano in modo incivile essi van denunciati ma non la città e tutti i cittadini.

Chi scrive è un napoletano che vive alla Spezia da 25 anni e che civile era prima e civile lo è oggi, anche qui alla Spezia ho visto e vedo tuttora che alcune persone lasciano la spazzatura fuori posto, anche qui a Spezia la raccolta non è sempre precisa, anche qui alla Spezia non è che le isole ecologiche funzionino tanto bene ed io ciò non lo imputo alla città, ma a chi la gestisce o a chi, singolarmente si comporta incivilmente.

Signor sindaco attendo che lei si scusi pubblicamente per la frase infelice da lei espressa nei confronti di Napoli, altrimenti devo pensare che anche lei si stia accodando al carro dei razzisti ed odiatori nazionali e locali che stanno profanando la nostra Costituzione.



LETTERA FIRMATA