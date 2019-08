Un lettore: "Il porta a porta a Lerici reca disagi, sarebbe meglio un sistema con bidoni interrati"

- Buongiorno, sono il proprietario di un appartamento a Lerici.

Volevo denunciare il disagio che si riscontra con la raccolta differenziata porta porta così organizzata soprattutto per chi come noi non risiede lì e che soggiorna solo alcuni giorni di seguito.



Riassumo brevemente:

Giorni alterni nella raccolta

Orari di deposito

Sacchetti sparsi lungo tutte le vie del paese (orribile)

Rumore terribile di chi raccoglie la mattina presto quando la sera prima delle 2 non si riesce a dormire

Rifiuti sparsi ovunque

In un paese come Lerici ritengo fosse molto più adeguato il sistema di raccolta differenziata con bidoni interrati modello svizzera (vedi per esempio Lugano) dove la pulizia delle strade è esemplare.



ALESSANDRO ANDREINI