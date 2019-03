Un lettore: "Grazie a tutti quelli che ci sono stati accanto dopo la morte di mio padre"

- Gentile Direttore, spett.Redazione,

nei giorni scorsi è scomparso, dopo una lunga malattia mio padre Luciano.

Vorrei attraverso la Vs testata ringraziare le tantissime persone che hanno manifestato a me ed alla mia famiglia la loro vicinanza ed il loro cordoglio.

A volte, anche una semplice parola, assume una grande importanza e offre un piccolo ma importante conforto.

Per questo rinnovo i miei ringraziamenti alle tantissime persone per la vicinanza dimostrata in questo difficile momento.



W. Bertoloni