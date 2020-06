Un lettore: "Finalmente le spiagge di Lerici sono ordinate, tranquille e sicure"

- Credo sia giusto spendere una parola in favore del sindaco di Lerici Leonardo Paoletti e del suo regolamento delle spiagge. Infatti oggi queste risultano ordinate, tranquille e sicure come ormai non erano più da molto tempo. Infatti fino all'anno scorso erano davvero un carnaio indecoroso, con le persone una addosso all'altra, e non solo nelle spiagge libere, le quali ultime erano anche ostaggio di bande di giovinastri che scorrazzavano rifilando pallonate, di venditori che importunavano ogni 30 secondi, e purtroppo anche di ladruncoli.

Certo, spiace perdere un po' di libertà, ma credo che fare una prenotazione per avere una postazione propria non sia un gran peso. Forse c'è solo il problema di non trovare posto, ma questa è proprio la dimostrazione che una regolamentazione fosse necessaria per spiagge limitate come le nostre.



Pasquale Graziano