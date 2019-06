Un lettore: "Dragaggio in corso, meglio vietare la balneazione"

- Seguendo le fasi del dragaggio e del ripascimento spiagge alla foce del Magra mi sorge spontaneo, come libera cittadina, pormi dei quesiti sui lavori in corso:

Non sarebbe opportuno vietare la balneazione durante il lavoro lungo i tratti sottoposti al dragaggio ed a eventuali conseguenze?

Perché non aspettare gli esiti degli esami in corso, effettuati sul materiale smosso, prima di dare il permesso alla balneazione?

L'impressione è che si voglia "fare le nozze con i fichi secchi".

Si sente spesso dichiarare che il bene dei cittadini viene davanti a tutto, bene, cerchiamo di mantenerlo e di attuarlo secondo la dovuta logica!



LETTERA FIRMATA