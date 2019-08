Un lettore: "Detriti in macerazione a Marinella, sono amareggiato e preoccupato"

- Un cumulo di detriti parcheggiato da 10 giorni di fronte al bagno Alfadiana di Marinella. Ormai è in macerazione, con conseguenti problemi di pubblica salute. Nei giorni scorsi ho sentito telefonicamente: Capitaneria di porto, Ufficio tecnico, Ufficio ambiente, Assessore ambiente. Il risultato è eloquente.

Sono amareggiato come turista (ormai da 19 anni) ma soprattutto preoccupato per la mia sicurezza da cittadino: se non sanno gestire 30 m di costa, come reagiscono di fronte alle calamità?



LETTERA FIRMATA