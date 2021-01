Un lettore: "Consigliere Mai, lei menziona impropriamente giustizia e umanità"

- Auguri di cuore, signor Stefano Mai, consigliere regionale.



Ne ha davvero bisogno, se nella sua dichiarazione, ritualmente indirizzata ai primi nati in Liguria, ha sentito il bisogno di sottintendere che i figli degli immigrati non rientrano nelle sue parole di benvenuto. E che si levino dalla testa, quei piccoli abusivi, di aspirare alla cittadinanza italiana, perché secondo lei, "occorre difendere le nostre tradizioni e la nostra identità".



Mentre la invito a non utilizzare l’aggettivo "nostre" quando allude a tradizioni e identità che rifiuto con decisione, anche a motivo del loro odore di croci bruciate e cappucci bianchi, le auguro di cuore di approfittare di questo anno appena nato per volgersi indietro, alla sua storia personale; cerchi di individuare, per respingerlo da sé, il punto in cui i migliori desideri del suo cuore hanno cominciato a deformarsi fino a ridursi a esiti così lontani non solo dalla Costituzione Repubblicana che lei è chiamato a servire, ma anche dalla parte migliore di quelle tradizioni di giustizia e umanità che lei molto impropriamente menziona.



Marco Cattaruzza - La Spezia