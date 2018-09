Un lettore: "Cartelloni turistici approssimativi"

- Sarà pure cambiata l'amministrazione cittadina, ma la sciatteria tutta spezzina nel fare le cose (con pressapochismo e sempre verso il minimo sindacale) resta.

Sono comparsi gli ennesimi cartelloni con i percorsi turistici in città, ma:

1) sono allergici all'inglese, usato al minimo;

2) non riportano una cosa banale quanto utile, ovvero il "voi siete qui";

3) riportano il nome delle vie sbagliato, vedi Via Gramsci invece che Via Persio;

4) mettono riferimenti sconosciuti ai più (via Campanella) e non riportano riferimenti basilari (Piazza Europa);



La foto che allego è presa in Piazza Europa, fermata del bus lato monte!



Saluti e grazie