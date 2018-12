Un lettore: "Campo sportivo di Fezzano inutilizzato, un vero peccato"

- Buongiorno,mi chiedo come mai il campo sportivo di Fezzano (Carmelo Amenta) ,terminati i lavori della rotonda ,non viene utilizzato da nessuno. Il campo sportivo di Fezzano ha fatto la storia del calcio dilettantistico spezzino ,ora giace li anche in condizioni non proprio ottimali,praticamente funziona solo quando serve il parcheggio estivo per le auto. Ricordo a tutti che in provincia avere un campo sportivo dove si promuovono attivita' non è semplice.

E' veramente un peccato. La Fezzanese potrebbe utilizzarlo per gli allenamenti e per la Juniores, ma lo si può concedere anche a società che praticano calcio giovanile e comunque a società dilettantistiche. Conclusione, spero che le autorità competenti COMUNE in primis possano al piu presto renderlo agibile e concederlo alle società calcistiche che lo richiedono, Ricordo inoltre che il campo sportivo è la memoria di tanti fezzanotti che lo hanno costruito.



Lettera firmata