Un lettore: "Ancora nessun responsabile per il Morandi. Ma c'è da pensare al campionato..."

- Ho il piacere di essere italiano e di vivere in Italia.



Il Paese più bello del mondo, il Paese dove a pagare sono sempre gli stessi (lavoratori dipendenti e pensionati), il Paese dove se non paghi una multa ti mettono l’auto o la moto sotto fermo amministrativo.



Ebbene, mi pare che circa un anno fa 43 persone hanno pagato un pedaggio autostradale per farsi crollare un ponte sotto le ruote e per trovare la morte.



Un responsabile?

Semplice curiosità da uomo della strada.



Per fortuna fra poco inizia il campionato di calcio...



VIVA l’ITALIA



MASSIMILIANO BENETTI