Un lettore: "Altro bus guasto, Atc deve sostituire i mezzi"

- Ore 15.20, via XXIV maggio. Autobus pieno di persone dirette a Lerici. L'autobus si ferma, problema con le porte. L'autista fa scendere per aspettare il mezzo sostitutivo. Arriva un autobus della linea 1, che purtroppo essendo elettrico ha problemi nel passare e rimane con le aste a terra. Arriva nel frattempo un altro autobus diretto a Lerici che viene preso d'assalto.

Atc deve provvedere alla sostituzione dei mezzi sia per tutelare i passeggeri che per tutelare gli autisti sottoposti a grande stress lavorativo. Soprattutto in questo momento in cui con l'afflusso dei turisti deve essere garantito un servizio efficiente



LETTERA FIRMATA